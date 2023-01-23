『【極希少】COAL BLACK コールブラック 大容量 トート 2way レザー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月18日 08時 46分に出品され04月18日 08時 46分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在346件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#しばぽのバック



♦︎在庫あと1点のみ



【ブランド】

COAL BLACK

COALBLACK

コールブラック



【特 徴】

極希少 希少 レア トート 大容量 A4収納可能 2way ショルダー ハンドバック 肩掛け可能 ビジネスバック 通勤 通学 旅行 おしゃれ

ビックロゴ デカロゴ オールレザー レザー ブラック 小川哲史 SatoshiOgawa



⭐︎今はもう手に入らないオールレザー、大容量のビックロゴ入りトートバックです。



⚫︎小川哲史( Satoshi Ogawa )が立ち上げたブランド。「COAL BLACK＝漆黒」の名の通り黒を基調にしたアイテムが多い。

EXILE ライブ衣装のデザインおよび制作を担当。コラボレーションアイテム等も制作。



現在は惜しまれながらブランドを終了、今はもう手に入らないアイテムは希少で、グッズを集める根強いファンも多い。





【状 態】

保存時の多少の匂い、多少の使用感や小傷角スレはあるものの使用に問題のあるダメージはございません。

あくまでも自宅保管品＆リユース品となるため、細かい事が気になる方はご遠下さい。



ショルダー紐、新品社外品付き（撮影時のみ開封）ショルダー紐は、社外品です。

気にされる方はご遠慮下さい。



【サイズ】

縦幅 ：35cm

横幅 ：40cm

マチ ：15.7cm

ハンドル長さ ：49.5cm

ショルダー長さ ：76〜118cm（金具含む）



※素人採寸となります、誤差はご了承下さい。



【カラー】ブラック 黒色 黒



【素 材】レザー オールレザー



【使 用】

開閉 : ファスナー開閉

外側 : ファスナーポケット×1、オープンポケット×2

内側 : メイン室×1.ファスナーポケット×2.オープンポケット×1



【商 品】バック1個



【購入元】

※ ブランドリユース店鑑定済商品

(正規取扱AACD加盟店 ）



サイズ＆イメージ違い等の返品は受け付けておりません！

中古品、素人検品、自宅保管になりますので、神経質な方はご遠慮下さい。

商品写真は写りによって色味等、多少異なる場合があります、予めご了承お願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: コールブラック

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【極希少】COAL

BLACK

コールブラック

大容量

トート

2way

レザー