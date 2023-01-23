『Dior レディディオール ハンドバッグ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 21時 31分に出品され03月27日 21時 31分に終了予定です。即決価格は31,280円に設定されています。現在843件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 レディディオール スモールサイズ ABCDior

カラー：ホワイト



去年に大阪高島屋で購入しました

大好きなお品物なので出品を悩んでいますが、似たようなものが重なりましたので、クローゼット整理のため綺麗な内に出品することに致しました。

持つだけでおしゃれ度がアップするアイテム 。

高級感があふれるバッグです 。

是非この機会にいかがでしょうか。





素材: ラムスキン

カラー: MILK IVORY ゴールド金具

サイズ: 20cm x 17cm x 8cm

内側: ファスナーポケット x 1 / オープンポケット x 1







購入時にセットになっていた保存袋と

ショルダーストラップも一緒にお送りします。



喫煙者、ペットともにおりません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Dior

レディディオール

ハンドバッグ