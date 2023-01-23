『【美品】KARCHER ケルヒャー JTKサイレントプラス 家庭用高圧洗浄機【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 05時 32分に出品され04月28日 05時 32分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在670件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。



【ブランド】

KARCHER ケルヒャー



【アイテム】

家庭用高圧洗浄機 JTKサイレント プラス



【年式】

2020年製



【付属品】

本体

高圧ホース（10m）

トリガーガン 1個

バリオスプレーランス 1本

サイクロンジェットノズル 1本

逆止弁付マルチコネクター

ウォッシュブラシ

フォームノズル 1個

マルチコネクター

本体側カップリング

＊本体に取り付けられています。

逆止弁付フィルター

自吸・水道兼用ホース 3m

取扱説明書

写真のものが全てですのでご確認願います。



【状態】

目立ったキズや汚れは見受けられず中古品にしては比較的綺麗なお品となりますが、多少の使用感はございます。ですがまだまだ使って頂けると思います。

画像をよくご確認いただき、購入のご検討をお願いいたします。



新品ではないので、使用感はあり伝わりにくいこともありますのでご理解ある方のみご購入お願いいたします。



完璧をお求めの方、神経質な方、評価に厳しい方はご遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>掃除機・クリーナー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ケルヒャー