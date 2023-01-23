『【美品】KARCHER ケルヒャー JTKサイレントプラス 家庭用高圧洗浄機【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 05時 32分に出品され04月28日 05時 32分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在670件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>生活家電>>>掃除機・クリーナー
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|ケルヒャー
iRobot Roomba i7
¥ 8190
◆新品 掃除機 コードレス 20000pa 着脱式バッテリー dyson級吸引力
¥ 7020
アイリスオーヤマ 掃除機 コードレス サイクロンスティッククリーナー
¥ 7020
【5年保証版】iRobot Roomba 自動ゴミ収集機 ルンバ クリーンベース
¥ 19500
【匿名配送】Roborock S7+ S7P02-04 ※水拭対応
¥ 16100
dyson V8スリム専用純正スリムフラフィクリーナーヘッド
¥ 10140
Yadea Shine Pro 8 水拭き掃除機 スティッククリーナー
¥ 10900
【 新品 】 Shark シャーク プロスチームモップ スチームクリーナー
¥ 7799
日立 HITACHI 掃除機用スイクチ D-DP28
¥ 9360
ケルヒャーSC JTK 20+ACCESSORY SET(未使用品)
¥ 9737
Kärcher 業務用スチームクリーナー
¥ 14750
水拭き掃除機 Tineco（ティネコ） Floor One S5 combo
¥ 9750
dyson コードレスクリーナー
¥ 14100
ECOVACS(エコバックス)DEEBOT T10 OMNI ロボット掃除機
¥ 17850
ダイソンv8
¥ 8580
鶴見製作所/ツルミポンプ 50Hz モーター駆動 高圧洗浄機HPJ-550TW3
¥ 72600
ケルヒャー 高圧洗浄機 K2 静音タイプ
¥ 11050
【訳アリ】ケルヒャー K2サイレント
¥ 10608
落札価格10920円
670 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！