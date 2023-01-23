『メ⑳ PIONNER SE-255 有線ステレオヘッドホン 昭和レトロ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月14日 11時 15分に出品され05月14日 11時 15分に終了予定です。即決価格は7,067円に設定されています。現在606件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 PIONNER パイオニア

MODEL SE-255

有線ヘッドホン ステレオヘッドフォン

昭和レトロ

アイボリー ライトイエロー



■型式 密閉ダイナミック型

■振動板 70㎜コーン型(カーボンファイバーコーン）

■インピーダンス

■再生周波数帯域 20-20,000Hz

■許容入力 500mW

■感度 100ｄB/mW

■コード 4ｍ4芯カールコード

■重量 440g（コード含まず）

■発売 1976年

■販売終了 1980年頃

■備考 ボリュームコントロール装備



年代物ではありますが、目立った傷汚れなく良い状態に保たれていると思います。

イヤーパッド破れなし。

コード部、少々ヨレ感があります。

レフト、ライト共に出力確認しています。

ボリュームコントロール問題なく機能しています。



古いものになりますので、ご理解のある方よろしくお願いします。





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#えりーのしゅみ 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: パイオニア