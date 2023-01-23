『Nonomi様専用✩トリーバーチ キラ シェブロン カメラバッグ ブラック保存袋【2024年最新】 』はヤフオクでから04月10日 18時 53分に出品され04月10日 18時 53分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在447件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品：TORY BURCH

tory burch toryburch トリーバーチ

ショルダーバッグ キルティング

カメラバッグ Camera Bag

チェーン チェーンショルダー

型押し 斜めがけ可

ファスナー 内部：ファスナーポケット×1、オープンポケット×2

⭐付属品 保存袋



✩トリバーチショップ(紙)袋は付きません。写真１枚目

☆必要な方はプラス500円です☆



☆サイズ

タテ14cm

ヨコ19cm

マチ6cm

☆ショルダー長さは調整可能

118cm〜133cm位

素人採寸です。誤差はご了承下さい☆



☆素材

レザー 革



⭐状態 美品⭐

目立った傷や汚れはありません。



⭐付属品 保存袋 写真9枚目〜10枚目

写真1枚目トリバーチ紙袋は付きません☆プラス500円でお付けします。



⭐TORY BURCHトリーバーチショルダーバッグ☆ころんとした丸みがかわいらしいラウンドフォルムのバッグ。チェーン使いのショルダーストラップやメタルモチーフが高級感をプラスします。

デイリーはもちろん、きれいめな装いやドレスにも合わせやすい一品です。



⭐プレゼントで頂いて2回程使用

GUCCIの似たバッグを愛用しているためこちらは出品いたします。



#トリーバーチ #TORYBURCH

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カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: トリーバーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Nonomi様専用✩トリーバーチ

キラ

シェブロン

カメラバッグ

ブラック保存袋