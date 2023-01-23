『TOMMY HILFIGER トミーヒルフィガー ダウンジャケット ボアアウター【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月27日 18時 39分に出品され04月27日 18時 39分に終了予定です。即決価格は9,672円に設定されています。現在752件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧頂きありがとうございます.*・゜

即決大丈夫です( * ˙ᵕ˙ * )







❁商品名：TOMMY HILFIGER トミーヒルフィガー ダウンジャケット ボアアウター





❁カラー： ブラック



❁サイズ L

肩幅：約51

身幅：約65

着丈：約74

袖丈：約72



※単位はｃｍです。

※素人寸法となりますのでご理解おねがいします。



❁状態：内側ロゴ部分が薄くなっています。

それ以外は比較的美品です◎

中古品とご理解頂ける方のみお願いいたします。











出品リスト→ #orucan4545

他にも多数出品しておりますので是非ご覧下さいませ(◍´˘`◍)♪







6-10-28 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: トミーヒルフィガー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ TOMMY

HILFIGER

トミーヒルフィガー

ダウンジャケット

ボアアウター