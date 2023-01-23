『新品 AirPods Pro 2（第二世代）イヤホン 左耳 のみ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 05時 57分に出品され03月14日 05時 57分に終了予定です。即決価格は10,529円に設定されています。現在425件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⚠️24時間以内発送保証します⚠️



AppleAirPods proの左耳のみの販売です。

左耳のを無くした方に



紛失のため保証制度を使用し左耳のみ購入しましたが、届く前に見つけたので新品です。



メーカー:Apple (アップル)



●製品名:AirPodsPro 第2世代 ライトニングタイプ

AirPods Pro 第ニ世代A2698右耳のみ対応可能です。

●新品、未使用

●モデル: （左耳A2699）



■注意 USB C typeではなく

● 1点目 最新USB C端子モデルと Lightning端子モデルを合わせて使用できませんのでご注意ください



充電ケースに入っている AirPodsの世代が違います。一緒に動作しません。

画面に第一世代と第二世代エラー表示を出てきます



●イヤーチップXS.S.M.Lつき



●設定方法

①以前のAirPods Pro（第二世代）の登録を解除する

②イヤホンを充電ケースに入れ、20秒立った後に裏ボタンを長押しリセットします。



③画面に新規のairpodsとして表示されるので接続。



プチプチでできた封筒に入れて発送させていただきます！

宜しくお願いします 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アップル