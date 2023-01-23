『メガバス ワンテン マグナム 初回出荷分 廃盤 GG FLワカサギ 新品未開【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月14日 11時 59分に出品され03月14日 11時 59分に終了予定です。即決価格は9,828円に設定されています。現在477件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 megabass ito ENGINEERING

★ONETEN MUGNUM

GG FLASHING WAKASAGI



新品未開封、美品になりますが長期自宅暗所保管によるお品物である事をご了承頂ける方のみご購入下さい。



ルアー/フライ種類...ミノー



釣種/魚種...バス/ブラックバス, シーバス、その他、鱒系必殺



種類...ハードルアー



釣種...ルアー 110



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#釣運X 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>フィッシング>>>ルアー・フライ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: メガバス

カテゴリ アウトドア・釣り・旅行用品

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