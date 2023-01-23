『DELL Vostro Windows11 nvidia Office2021【2024年最新】 』はヤフオクでから03月26日 20時 16分に出品され03月26日 20時 16分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在432件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 DELLのノートパソコンVostro15 5581



Windows11Proをクリーンインストール後最新24H2アップデート済



ローカルアカウントDELLパスワード無しで登録



Office2021をインストール後ライセンス認証済



初期設定済なので直ぐに使えます。



SSDは最初nvme256GBでしたが新品ORICO製512GBに増設しました。



メモリーは2スロットありますので最大32GBまで増設可能です。



グラフィックはGeForce MX130

i7搭載なので軽めのゲームならプレイ出来ます。



Core-i7 8565U

SSD-512GB

メモリー8GB



キーボードはテカリはありますが文字消えはありません。



バッテリー駆動は2時間弱

純正ACアダプター付属致します。



個人出品の中古になりますので完璧を求める人はご遠慮下さい。



すり替え防止の為返品返金はお断りしております。



以上の点を踏まえて宜しくお願い致しますm(_ _)m





OS...Windows11 Pro



CPU...Intel Core i7



メモリ...8GB



ストレージ種別...SSD



ストレージ容量...481GB〜512GB 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: デル