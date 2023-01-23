『Dakota ダコタ ゆべし コラボ ショルダーバッグ トゥルネ チョコ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月15日 08時 31分に出品され04月15日 08時 31分に終了予定です。即決価格は12,792円に設定されています。現在136件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Dakotaとゆべしさんのコラボ

クラシカルで大人可愛いショルダーバッグです！



店員さんが革が綺麗な一点を選んで下さいました。



発売初日にダコタ銀座店にて購入しましたが、私が持っている服と合わなかったため出品します◎

防水対策をしダンボールに入れて発送致します。

定価＋送料手数料込みのお値段で設定しております。

新品未使用ですが、撮影のために開封しておりますのでご理解いただける方のみお願い致します。



○Dakota ダコタ

○ゆべしコラボ

○ショルダーバッグ

○カラー：チョコ

○サイズ：横22cm、縦17cm、マチ8cm

○仕様：内ポケット2、内側ジップ1、外側ジップ1





【スタイリッシュなデザイン】

このワイン色のショルダーバッグは、シンプルでありながらエレガントなデザインが特徴です。どんなコーディネートにも合わせやすく、普段使いから特別な日まで幅広く活躍します。



【高品質な素材】

レザー素材を使用しており、耐久性が高く、長くご愛用いただけます。使い込むほどに味わいが増し、愛着が湧くアイテムです。



【便利なポケット】

外ポケットが付いているため、小物の収納に便利です。必要なものをすぐに取り出せるので、実用性も兼ね備えています。



ブラウン 茶色 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ダコタ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Dakota

ダコタ ゆべし コラボ ショルダーバッグ トゥルネ チョコ