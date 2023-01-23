『YOHJI YAMAMOTO＋NOIRレディース ジャケット 1【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 13時 23分に出品され03月28日 13時 23分に終了予定です。即決価格は9,533円に設定されています。現在626件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 25年程前に

YOHJI YAMAMOTOにて購入



●サイズ：1

身幅 約46.5cm

着丈 約50cm

袖丈 約61cm

肩幅 約39.5cm



◆素人保管、確認の為傷や汚れの見落としがあるかもしれません。中古のご理解のある方検討よろしくお願いいたします。

◆折り畳んでコンパクト発送となり、ヨレ シワ等がつきますので、ご了承願います。

◆すり替え防止のため、いかなる場合も返品返金不可です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ヨウジヤマモトプリュスノアール

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ YOHJI

YAMAMOTO＋NOIRレディース ジャケット

1