『❤お得なお品❤エヴリンTPM ルージュカザック SV金具 エルメス A刻印【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 08時 00分に出品され03月30日 08時 00分に終了予定です。即決価格は155,220円に設定されています。現在214件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 大切な方へのプレゼントに♥

頑張っているご自身のご褒美に♥

心はずむエルメスをお届け致します♥



◆商品名

エヴリンTPM ミニエブリン16

(ルージュカザック ゴールド金具)

挿し色に使えるきれいな赤色です♥



◎お得な理由◎

※数回使用した為、今回お得に出品させて頂きました！！

まだまだ綺麗だと思います。



◎ユーズド品です◎

丁寧に使用してきましたが新品ではございませんので、バッグの外側、内側には使用による多少の擦れ、小キズ、汚れがあると思います。全ての状態を記載するのは困難な為、画像にてご確認をお願い致します。細かいことが気になる方や、新品のような綺麗なお品をお探しの方は商品お届け後にトラブルになりますので、ご購入をお控えくださいませ。画像をご確認の上、ご了承頂ける方のみご購入をお願い致します。



※使用後は空調管理しているクローゼットで大切に保管してまいりました❤



※四隅に目立つような角スレによるハゲなし。



※箱は持っている中から選びましたので、プレゼントとお考え下さい❤



◎カラー名について◎

私の記憶の範囲内でカラー名を記載しております。

商品のカラーに付きましては画像をご覧頂き、ご自身で判断をお願い致します。



◆ブランド

エルメス



◆サイズ

h19cm

w16.5cm

d5.5cm



◆購入先

エルメス銀座店



◆刻印

A刻印 2017年



◆素材

トリヨンクレマンス



◆プレゼント(2枚目の画像の物全て)

・箱 １個

・保存袋 1枚

・バッグインバッグ 1 個

(未使用)

・バッグピロー 1 個

(未使用)



・パールストラップショート

・パールストラップロング

・長さ調整可能なブラックのショルダーストラップ

1本(新品未使用ノーブランド品)



※おまけのストラップなどはエルメス社の商品ではありません。ノーブランドのストラップをエルメスのバッグにプレゼントでお付けする事につきましては、規約違反にはなりませんので、宜しくお願い致します。



◆配送方法

匿名配送

らくらくメルカリ便



◆プロフィール欄もご確認をお願い致します。



◆素敵… 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エルメス

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