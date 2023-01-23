『Vivienne Westwood ヴィヴィアン パイレーツブーツ メンズ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月10日 22時 45分に出品され03月10日 22時 45分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在183件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ヴィヴィアン ウエストウッド

名作 パイレーツブーツ

今では販売していない貴重な商品です。



あまり見ない大きめのサイズなので、背の高い男性でも着用可能です。

正しいサイズがわかりませんが、27〜28cmくらいだと思います。

私は26cm前後を普段履いてますが、

クッション性を高めるため、スニーカー用のインソールを入れて履いてました。



vivienne westwood

ヴィヴィアンウエストウッド

パイレーツ ブーツ

ベルト ブーツ

レザー

ボンテージ

ジャケット

コート

ライダース

palace

uk7

uk8

uk9

uk10

uk11

26cm

26.5cm

27cm

27.5cm

28cm

28.5cm

29cm

ワールズエンド

アングロマニア

ゴールドレーベル

レッドレーベル 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: 27.5cm ブランド: ヴィヴィアンウエストウッド

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ Vivienne

Westwood

ヴィヴィアン



パイレーツブーツ

メンズ