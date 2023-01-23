『美品⭐️MARC BY MARC JACOBSバッグ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 23時 46分に出品され04月05日 23時 46分に終了予定です。即決価格は19,000円に設定されています。現在358件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 マークバイマークジェイコブスの

本革バッグになります。



大切にしていたため、

汚れ等は比較的無いと思います。



あくまで中古品になりますのでご理解ある方のみご購入お願い致します！



ショルダーストラップと付属袋付 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品⭐️MARC

BY

MARC

JACOBSバッグ