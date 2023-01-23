『ファミリア TO＆FRO（トゥーアンドフロー） ポシェット ピンク【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 12時 10分に出品され03月05日 12時 10分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在992件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未開封









〈サイズ〉

・本体：たて約18cm × よこ28cm × マチ3.5cm

・肩ベルト（ナスカン含む）：長さ約60cm～120cm

・収納時：たて約8.3cm ×よこ7.5cm

・容量：約1.7L

・重量：約31g 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ファミリア

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ファミリア





TO＆FRO（トゥーアンドフロー） ポシェット ピンク