『【美品】パタゴニア フォグバンクトレンチコート ブラック サイズL 防水【お歳暮】』はヤフオクでから04月20日 20時 32分に出品され04月20日 20時 32分に終了予定です。即決価格は13,795円に設定されています。現在572件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ■ブランド

Patagonia | パタゴニア



■アイテム 2166

フォグバンクトレンチコート



Patagonia Fogbank Trench Coat



ブラック L サイズ感はオーバーサイズ。



10年位前に発売された商品ですが、

状態は良好です。



h2no の防水仕様のコートです。

フードはファスナーで取り外し可能で、

外してステンカラーコートの様にもなります。



ダブルジップ仕様。

左胸の同色patagoniaロゴ 刺繍です。



裏地付き

センターベンツあり

内ポケットあり



■サイズ

表記：L

着丈：約97cm

身幅：約64cm

肩幅：約50cm

袖丈：約67cm



※平置き実寸。

※多少の誤差はご容赦下さい。

着画はお断りいたします。



■状態

目立った傷や汚れはなく気持ち良く着用して頂ける商品です 。ペット、タバコなしです＾＾

◎素人検品なので見落としがあるかもしれません。写真でご確認の上、気になる所があればご気軽にコメントでご質問下さい＾＾



■配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。





ご覧いただきありがとうございます。

即購入歓迎致します。お値引きも可能な範囲で承っております。ご気軽にご相談下さい♪

購入前に気になることがあればお気軽にコメント下さい。



－－－－－－－－－－－－－－－－－



■ご確認事項

・商品の多くはused品となっております。ご理解の上、ご購入お願いいたします。

・商品の状態は、お写真にてご確認をお願いいたします。

・商品画像はあくまでもスタイリング例です。小物などは同梱されませんのでご了承ください。

・箱や保存袋、付属品は付きません。付く場合はその都度、商品説明欄に特記いたします。

・商品説明に記載のない大きなダメージがあった場合は評価前にお知らせください。すぐに対応させていただきます。

・発送は簡易梱包になりますので、衣類などは畳み皺ができることがあります。ご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: パタゴニア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】パタゴニア

フォグバンクトレンチコート

ブラック

サイズL

防水