『爆安 カードキャプチャ さくら ヴィンテージ アニメ Tシャツ XL 美品 白【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月25日 03時 39分に出品され03月25日 03時 39分に終了予定です。即決価格は22,678円に設定されています。現在385件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 肩幅···58cm身幅···59cm

袖丈···20cm着丈···73cm

コピーライト©️あり



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◆商品詳細◆



◾️採寸(cm) ◾️

平置き計測(トラブル防止のため、僅かに小さく表記している場合有)

・着丈→首リブ付け根右横から裾まで(1番上から下)

・身幅→脇下から脇下

・タグ→画像にて



◾️状態◾️ 美品

※画像拡大部分、ピンホール、汚れ、シミ、色褪せなどあり(写真ない場合は特になし)

※照明や写し方よって色褪せ、色違いが過剰に見える場合有

(実物はコンディション良いこと多め)



※？？？の出品物に関して冷やかしや相場とかけ離れたご提示はブロックさせていただく場合があります。

その他詳細はプロフィールご確認お願い申し上げます。



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ソラヤマ sorayama 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ヴィンテージ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 爆安 カードキャプチャ さくら ヴィンテージ アニメ Tシャツ XL

美品 白