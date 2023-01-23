『実物 USED オーストリア軍 パラトルーパージャケット BLACK染め【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 02時 51分に出品され03月20日 02時 51分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在335件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 オーストリア軍パラトルーパージャケットのBLACK染めです。

USED品のため、袖のボタンが一つ欠けています。

購入後試着のみで外出等の着用はございません。





color:BLACK染め

size:88-92 V／VI



着丈：80cm

身幅：61cm

裄丈：86cm



商品説明

実物 USED オーストリア軍 パラトルーパージャケット DEEP BLACK染め

パラトルーパージャケットでを贅沢にDEEP BLACK染め！ WAIPER

放出自体が中々ない非常に希少なジャケットを贅沢にDEEP BLACK染めを施しました！



color:BLACK染め

size:88-92 V／VI





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the north face 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 実物

USED

オーストリア軍

パラトルーパージャケット

BLACK染め