『新品 COACH アイドル レザー バゲット 脇バッグ ブラック【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 07時 58分に出品され03月19日 07時 58分に終了予定です。即決価格は10,725円に設定されています。現在832件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 お越しくださった皆様、ありがとうございました(˶˙˙˶)♡

❤️新品未使用です❤️





あまりにも美しくありませんが、脇の下でクロスボディとして着用することもでき、ショルダーストラップが2本付属しています。



番号：CP120

おおよそのサイズ: 23*11*7cm



【付属品】紙袋、下げ札、保存袋

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※工場製品とは何ですか？

正規販売店の商品基準を満たした商品です。

革や金属、生地は高級品に比べて柔らかいですが、B級品や中古品ではありません。

アウトレット特価商品、シーズンオフ商品、残り商品、

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海外のコーチ直営店で購入した商品です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

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