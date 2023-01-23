『美品 グッチ 2wayショルダーバッグ バンブー ナイロン×レザー ブラック【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月14日 16時 04分に出品され03月14日 16時 04分に終了予定です。即決価格は9,477円に設定されています。現在304件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

GUCCI グッチ ショルダーバッグ ハンドバッグ トートバッグ バンブー

001 1577



○サイズ

縦 33cm

横 39cm

マチ 11cm



平置き実寸。

着画はお断りいたします。

多少の誤差はご容赦ください。



○状態

表面ナイロン部分に素材特有のベタつきが僅かにあります。

目立つ傷や汚れなどは見当たらなくまだまだご使用いただけると思います。



○カラー

ブラック

※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。



○素材

ナイロン

レザー



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。





ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。



※ 商品は全て大手リサイクルショップにて鑑定済みの正規品です。万が一偽物だった場合は返品対応いたしますので、安心してご購入下さい。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品 グッチ

2wayショルダーバッグ

バンブー ナイロン×レザー ブラック