『WIND AND SEA ネイビー カーディガン XL【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 09時 37分に出品され03月13日 09時 37分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在29件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 24年11月発売のカーディガンです。

オンライン購入したのですが、サイズ間違えた為販売させて頂きます。







【ブランドの特徴】

WIND AND SEAは、ストリートファッションとスポーツウェアを融合させた独自のスタイルを持つブランドです。このカーディガンは、そのスタイルを体現しています。



【デザインと機能】

ネイビーの色合いが特徴的で、カジュアルなコーディネートに最適です。前面にはSの刺繍が施され、背面にはブランド名が大きく刺繍されています。2つのポケットもあり、実用性も兼ね備えています。



【着心地とスタイル】

リブ編みの襟とボタンデザインが、クラシックでありながらも現代的な印象を与えます。ゆったりとしたシルエットで、快適な着心地を提供します。



- ブランド: WIND AND SEA

- 色: ネイビー

- デザイン: カーディガン

- ポケット: 2つのポケット

- 刺繍: Sの刺繍

- 背面デザイン: WIND AND SEAの刺繍

- タグ: WIND AND SEA



ご覧いただきありがとうございます。



汚れ・破れ・臭いなど···なし



季節感···秋



季節感···冬,秋 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ウィンダンシー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ WIND

AND

SEA

ネイビー

カーディガン XL