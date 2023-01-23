『【美品】傳濱野 ハマノ リボントート タッセル 通勤 通学 A4収納可能【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 01時 04分に出品され03月16日 01時 04分に終了予定です。即決価格は11,990円に設定されています。現在358件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【美品】傳濱野 ハマノ

リボントート タッセル付き

通勤、通学

A4収納可能



人気のリボントートバッグ



★サイズ

縦 約28cm

横 約43cm

マチ 約15cm

ハンドル高さ 約26cm



★仕様

収納



外側

ポケット収納

ファスナー収納



内側

ポケット収納

ファスナー収納



★状態

特に目立つダメージ、汚れ、角スレ等は、見当たらず キレイな 美品かと思います。



中古品になりますので

お写真をご確認の上ご購入お願いします。





配送方法は、変更になる場合がございますので、ご了承下さい。





カラー···ブラック



素材···本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: デンハマノ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【美品】傳濱野 ハマノ

リボントート タッセル

通勤 通学 A4収納可能