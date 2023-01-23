『GUCCI ショルダーバッグ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 23時 20分に出品され03月31日 23時 20分に終了予定です。即決価格は16,320円に設定されています。現在424件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 付属品



なし



サイズ・採寸



縦約20cm

横約24cm

ショルダー長さ最長130m

肩掛け/斜め掛け可能



素材



PVC×レザー



なんでもコメントください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ GUCCI

ショルダーバッグ