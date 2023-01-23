『TENDER PERSON RAGLAN HOODIE【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 04時 17分に出品され03月30日 04時 17分に終了予定です。即決価格は12,636円に設定されています。現在147件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 テンダーパーソンのフーディになります。

2,3回ほど着用しました。

フードが大きめで可愛らしいシルエットになっていて男女ともに着用していただけます。





カラー···ブルー



タイプ···プルオーバー



身幅···60cm

着丈···71cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ TENDER

PERSON





RAGLAN

HOODIE