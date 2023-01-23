『DIME MTL WAVE MESSENGER BAG ダイム ショルダーバッグ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月11日 21時 48分に出品され04月11日 21時 48分に終了予定です。即決価格は10,904円に設定されています。現在438件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 24AW / 24FW

DIME MTL ：WAVE MESSENGER BAG



DIME MTL公式サイトで購入いたしました。



ダイムのショルダーバッグです。

タグは切り離しておりますが、新品未使用です。



【カラー】



ベージュ / ブラウン



【サイズ】



OS/ワンサイズ





ご購入前にコメントしていただく必要はございません。あくまでも中古品です。その点をご理解いただいた上でのご購入をお願いいたします。



ご購入後のお客様のご都合によるキャンセルは認めません。また、返品及び返金対応も致しかねますので、あらかじめご了承ください。



DIME MONTREAL Dime Montreal ダイム ショルダーバッグ メッセンジャーバッグ



カラー···ベージュ

素材···フェイクレザー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ダイム

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ DIME

MTL

WAVE

MESSENGER

BAG

ダイム

ショルダーバッグ