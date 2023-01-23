『ナノ・ユニバース 西川ダウン ブラック Mサイズ ✨美品✨【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月24日 10時 59分に出品され04月24日 10時 59分に終了予定です。即決価格は9,812円に設定されています。現在596件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ナノ・ユニバース×西川ダウン



新品購入してから着用する機会が無くクローゼットで眠っていました。10回ぐらい着用しております。

今後着る機会もたい為綺麗な状態なので使っていただける方がおられましたらご検討宜しくお願いします。

フードは取り外し可能です。

目立ったキズ汚れなどはありません。

当方タバコは吸わずペットも飼っておりません。

中古品になりますので神経質な方はご遠慮下さい。



カラー ブラック

サイズ M

肩幅約43㎝

身幅約53㎝

着丈約74㎝

袖丈約63㎝





カラー···ブラック



素材(詰め物)···ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ナノユニバース

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ナノ・ユニバース

西川ダウン

ブラック

Mサイズ ✨美品✨