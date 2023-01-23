『UMBRO 90s シェル セットアップ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 10時 28分に出品され03月22日 10時 28分に終了予定です。即決価格は9,880円に設定されています。現在697件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 UMBRO アンブロ

90s シェル セットアップ



【COLOR】緑✖黄



【SIZE】O

ジャケット

身幅 約60cm

首元から袖裾 約80cm

着丈 約70cm



パンツ

ウエスト 約30cm-50cm(ゴム、紐付き)

股上 約38cm

股下 約77cm



【商品状態】

数年前に古着屋で購入しました。レトロなデザインで気に入ってました。写真のものが全てです。目立つ傷や汚れはありませんか、90年代の古着ということをご理解して頂ける方の購入をお願いします。神経質な方の購入はお控えください。



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Jordan 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ UMBRO

90s

シェル

セットアップ