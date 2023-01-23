『Paul Smith ポール スミス レザー ジャケット ミリタリー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 01時 52分に出品され03月27日 01時 52分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在1件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高品質レザー】

このジャケットは、耐久性に優れた高品質のレザー牛革で作られており、長期間の使用に耐えます。



【機能的なポケット】

前面には4つのポケットがあり、収納力が高く、実用性に優れています。



【スタイリッシュなデザイン】

ミリタリー風のデザインが特徴で、カジュアルからフォーマルまで幅広いシーンで活躍します。

ウェストをドローコードで絞ることが可能。





- 色: 黒

- 素材: レザー

- ポケット数: 4

- デザイン: ジッパー付き

- 装飾: スナップボタン

- スタイル: ミリタリー風



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ポールスミス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Paul

Smith

ポール スミス レザー

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ミリタリー