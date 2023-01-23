『BALENCIAGA メンズ レディース パーカー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 06時 04分に出品され03月13日 06時 04分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在382件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 目立った傷や汚れはありません。



貰い物でサイズが分かりませんが

女の私が着て大きいくらいでした。



メンズサイズMくらいだと思います。



裏起毛じゃないです。



自宅保管の為神経質な方や、

細かいことを気にする方は御遠慮ください。



ノークレームノーリターンでお願いします。



#BALENCIAGA #BALENCIAGAパーカー

#バレンシアガパーカー



カラー···ホワイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: バレンシアガ

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メンズ

トップス タグ BALENCIAGA

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パーカー