『キャンプファイヤー DARKMATTER フルグレインレザー スタジャン XL程【2024年最新】 』はヤフオクでから03月26日 07時 28分に出品され03月26日 07時 28分に終了予定です。即決価格は10,452円に設定されています。現在801件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 《ブランド名》





DARKMATTER

ダークマター





《アイテム名》





袖フルグレインレザー

フルグレインレザー



袖レザースタジャン

袖レザー

レザー

スタジャン

ブルゾン

アウター







《説明》





クラウドファンディングのサイト、キャンプファイヤー内にて販売された商品です。





《色》





ブラック

黒





《サイズ》





不明



L XL くらい

実寸でご判断ください。





《実寸》





肩幅約46cm

身幅約57cm

着丈約65cm

袖丈約64cm



※素人採寸なので、多少の誤差はご容赦ください。





《状態》





中古品です。

目立つダメージ、汚れは見当たりませんが、

多少使用感はございます。





細かく画像アップしてますので、ご購入の際は必ず画像ご確認ください。



古着、中古品ですので、ご理解いただいた上、ご購入ください。

自宅保管につき、シワなど多少の変化はご容赦ください。







こまきAH管理番号

24/10/16

23 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ キャンプファイヤー

DARKMATTER

フルグレインレザー

スタジャン

XL程