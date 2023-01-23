『PALACE SKATE BOARDS AQUA JACKET 18ss【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月21日 09時 27分に出品され04月21日 09時 27分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在673件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 内ポケ、フード収納があり機能性に優れていると思います

内側がメッシュ生地になっているのでこれからの季節に活躍してくれると思います！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ PALACE

SKATE

BOARDS

AQUA

JACKET

18ss