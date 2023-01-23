『貴州茅台酒(マオタイ) 干支ボトル(兎年) 2023【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 00時 33分に出品され04月16日 00時 33分に終了予定です。即決価格は17,850円に設定されています。現在616件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品説明】

貴州省で生産される高品質な中国の白酒、Kweichow Moutaiです。53%のアルコール度数を持ち、500mlの容量で提供されます。特にその独特な風味と香りが特徴で、食事や特別な場面での楽しみに最適です。



【特徴】

この白酒は、伝統的な製法で作られ、貴州省の特産品として知られています。高い品質と風味は、世界中の愛好者に支持されています。特に、特別な贈り物やお祝いの席にふさわしい一品です。



【おすすめの飲み方】

ストレートやロックで楽しむのが一般的ですが、料理と合わせることでその風味を引き立てることもできます。特に中華料理との相性が抜群です。



- ブランド: Kweichow Moutai

- アルコール度数: 53% vol

- 容量: 500ml

- 原産地: 中国



引用より。



新品未開封の茅台酒を出品致します。 商品の情報 カテゴリー: 食品・飲料・酒>>>飲料・酒>>>その他 商品の状態: 未使用に近い