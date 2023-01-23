『【短丈】90s レザージャケット メンズ 本革【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 18時 24分に出品され04月13日 18時 24分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在635件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品説明】

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【サイズ】

表記サイズ(L相当)



180センチ73キロで短丈で着用できます！





身幅 約 66cm

袖丈 約 75cm 襟から袖まで

着丈 約 65cm



袖口に破れがありますが着用や見た目には問題ございません



【カラー】



ブラック、黒



人気カラーで今期もトレンドのレザージャケットです！



レザー素材···羊革(シープスキン/ラムスキン) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ショット

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【短丈】90s

レザージャケット メンズ 本革