『《超レア‼️》フード付き裏起毛パーカー パスヘッド pushead BLACK【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 18時 57分に出品され04月02日 18時 57分に終了予定です。即決価格は13,750円に設定されています。現在95件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 10年くらい前に古着で購入

その当時も高値でしたので凄く大切に着ていました☺️

全体的に多少の色あせはありますが、リブの伸びもなく良い状態です。裏起毛も厚手です☘️



サイズ表記はＬサイズなのですが、小さめで

Mのほうが計測的に近いかもしれないので

計測を参考になさってくださいませ☺️



タイプ···フード付きプルオーバー

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

カラー···ブラック



肩幅···55cm

身幅···54cm

袖丈···57cm

着丈···64cm



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などがお好きな方、いかがですか❓ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: パスヘッド

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 《超レア‼️》フード付き裏起毛パーカー

パスヘッド

pushead

BLACK