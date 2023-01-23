『【美品】パタゴニア メープルグローブダウンパーカ S(JP/Mサイズ）【2024年最新】 』はヤフオクでから03月19日 00時 02分に出品され03月19日 00時 02分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在180件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Maple Grove Down Parka(メープル グローブ ダウン パーカ) Men’sです。



アーバンリサーチドアーズで2020年頃に定価47,300円で購入しました。



サイズはS(USサイズなのでJP/Mサイズ相当となります)



着用回数少なめで全体的に綺麗で目立つ汚れはありませんが中古ですのでご理解頂ける方のご購入お願いいたします！





商品説明

悪天候に対応する温かいジャケット。600フィルパワー・リサイクル・ダウン100％（ダウン製品から再生されたダックダウンとグースダウン）のインサレーションを施したストレッチ・キャンバス製。フェアトレード・サーティファイドの縫製を採用

お気に入りのパブにいるときのような心地よい温かさで冬の悪天候をやわらげるパーカです。オーガニックコットン67％／ポリエステル33％のキャンバス素材は伸縮性に優れしなやかなうえ、DWR（耐久性撥水）加工により水分を弾き、耐摩耗性も強化します。

600フィルパワー・リサイクル・ダウン100％のインサレーションは熱を閉じ込め体を温かく包み込みコンパクトに収納可能。フルレングスのフロントジッパーは外側にスナップ留めストームフラップ付きで、スタンドアップカラーが首を温め風をブロックします。

2通りの方法で調節可能なフードとインサレーション入りのハイロフトの襟を備え、袖口はスナップ留めで調節可能。左胸のジッパー式ポケットはヘッドフォンの収納に対応し、スナップ留めフラップ付きポケットが2つと横からアクセス可能なハンドウォーマーポケットが2つ、内側にジッパー式ポケットが1つ付いています。

腿までの丈。工場の従業員にプレミアム賃金が支払われるフェアトレード・サーティファイドの縫製を採用しました。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: パタゴニア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】パタゴニア メープルグローブダウンパーカ

S(JP/Mサイズ）