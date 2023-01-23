『ウルグアイ製ヴィンテージ！ジップアップダブルムートンボアジャケットライダース【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 06時 27分に出品され03月31日 06時 27分に終了予定です。即決価格は9,203円に設定されています。現在838件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#vintage_milk

#milk_moutonJKT







激レアモデル！ウルグアイ製ヴィンテージ！ジップアップダブルムートンボアジャケットライダース



◎ブランド 【（不明）】

◎アイテム 《ムートンジップアップジャケット》



○定価 不明

○状態 海外買い付けのUSED美品







肉厚のリアルムートンを贅沢に使用した、ヴィンテージジャケットです。



ムートンには珍しいフロントジッパー＆ダブルのショート丈のジャケットで、まるでライダースジャケットのようなデザインです。







カラーは、ヴィンテージテイスト溢れるダークブラウンで、定番ながら大変着回しやすい落ち着きのある色味で、デニムやチノパンなどボトムスを選ばずお使いいただける大変便利な一着です。



カラーやディティールなどクラシカルな印象ですが、現在でも十二分に通用する個性的なジャケットです。







状態は、ヴィンテージ相当のレザー素材特有のスレやシワなど見られますが、年代物にしては大きなダメージのないUSED美品です。



お探しの方は是非この機会にお買い求めください。







サイズＭ

●着丈 約５２ｃｍ

●肩幅 約５２ｃｍ

●身幅 約５８ｃｍ

●袖丈 約５９ｃｍ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ウルグアイ製ヴィンテージ！ジップアップダブルムートンボアジャケットライダース