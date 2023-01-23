『SMTING オリジナルデザイン 牛革 脇の下バッグ シルバー ショルダーバッグ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 11時 18分に出品され03月28日 11時 18分に終了予定です。即決価格は11,200円に設定されています。現在333件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 このバッグはSMTING公式サイトから購入しました，正規品



重量約：340g

素材：牛床革

内裏の材質：織物

ショルダーストラップの数：2



ショルダーストラップは取り外し可能で、短いショルダーストラップは手持ちまたは片方の肩にかけることができ、長いショルダーストラップは斜め掛けも可能で、自由に調整できます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ SMTING

オリジナルデザイン

牛革

脇の下バッグ

シルバー

ショルダーバッグ