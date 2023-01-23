『ZARA ザラ ダウンフェザー100% パフジャケット S【2024年最新】 』はヤフオクでから04月09日 21時 31分に出品され04月09日 21時 31分に終了予定です。即決価格は16,560円に設定されています。現在837件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズ：S

胸囲 63.0cm

前着丈 64.0cm

袖丈 61.5cm

腕周り 21.5cm

背幅 51.5cm



カラー：ブラック



素材：外側 100% ナイロン

裏地 100% ナイロン

中綿 80% グレーダックダウン

20% グレー ダックフェザー





新品未使用品になります。

配送の際の折りたたみジワはご了承ください。





＃ザラ

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＃ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: ザラ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ZARA ザラ ダウンフェザー100%

パフジャケット S