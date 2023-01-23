『Louis Vuitton キーポル25 限定カラー ターコイズ ルイヴィトン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 03時 11分に出品され03月13日 03時 11分に終了予定です。即決価格は233,420円に設定されています。現在451件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 モノグラム・エクリプス リバース キャンバスにターコイズカラーのレザーでトリミングを施した「キーポル・バンドリエール 25」。バッグを補強するサイドバンドとトップハンドル、ネームタグのすべてを鮮やかな色合いで仕上げた、エネルギッシュな雰囲気のコンパクトバッグです。マットブラックのメタルパーツとブラックの取外し & 調節可能なテキスタイルストラップがデザインを完成させます。



25 x 15 x 11 cm

(幅 x 高さ x マチ)

カラー：ターコイズ

素材：モノグラム・エクリプス リバース キャンバス

トリミング：レザー(皮革の種類：牛革)

ライニング：テキスタイル

金具(色：ブラック)

ファスナー開閉式

メインコンパートメント

内フラットポケット

取外し可能なラゲージタグ

ストラップ：取り外し可能, 調整可能

ストラップの頂点からバッグ上部までの長さ(最短)：55.0 cm

ストラップの頂点からバッグ上部までの長さ(最長)：63.0 cm

ハンドル：ダブル



- ブランド: Louis Vuitton

- スタイル: ショルダーバッグ



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2024年8月末購入



ルイヴィトン/柄···モノグラム・マルチカラー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ Louis

Vuitton

キーポル25

限定カラー ターコイズ ルイヴィトン