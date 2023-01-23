『週末限定値下げ 90s【USA製】MLB アスレチックス ナイロン スタジャン【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 06時 15分に出品され03月27日 06時 15分に終了予定です。即決価格は9,204円に設定されています。現在832件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 90s【USA製】 MLB かOakland ATHRETICS

オークランド アスレチックス

ナイロンスタジャンです。



サイズM

肩幅ラグラン

裄丈87

身幅60

着丈66



カラー

グリーン



made in USA



背中にアーチロゴ、胸元のワッペンも昔のデザインでカッコいいです！

中綿キルティングになっており、しっかりとした作りです！



背中ロゴ下、袖口に少し汚れがございます。画像などご確認ください。

年代の割には状態は良いかと思います。



古いものですので、オールドにご理解ある方お願い致します。



中古品としての出品ですのでご理解の上ご購入下さい。気になる点が御座いましたらお気軽にコメント下さい。よろしくお願い致します。







Oakland Athletics オークランドアスレチックス アスレチックス majestic

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スタジャン ブルゾン オーセンティック authentic MLB メジャーリーグ 野球 古着

カラー···グリーン 素材···ナイロン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 週末限定値下げ

90s【USA製】MLB

アスレチックス

ナイロン

スタジャン