『aniary トートバッグ 牛革 ステアアンティークレザー カモフラ 美品【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 00時 02分に出品され04月28日 00時 02分に終了予定です。即決価格は11,400円に設定されています。現在671件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 人気【aniary トートバッグ ステア アンティークレザー ワンショルダーバッグ 内装カモフラージュ柄】ダークブラウン



参考価格



定価 41800





洗練されたデザインと機能性を兼ね備えたaniaryのトートバッグです。上質なアンティークレザーを使用し、柔らかでくったりとした質感が魅力。シンプルなデザインながら、手作業によるムラ染めが独特な色合いを引き出し、持つだけでスタイリッシュな印象を与えます。



【商品の特徴】



素材: キメの細かいステアレザー（成牛の革）を使用し、クロームでなめされた柔軟性と弾力のあるレザー。手作業のムラ染めによる独特な色調が魅力的、艶やかなソフトな風合いと、使い込むほどに深まる味わいが特徴です。





デザイン: シンプルながら洗練された外観。カジュアルからビジネスまで、オンオフ問わずあらゆるスタイルにマッチします。



収納力抜群: メイン収納部はA4サイズがしっかり入るゆったりサイズで、ジップ開閉により中身が見えず安心して使えます。外側にはスナップポケットが前後にあり、B5サイズの手帳や本も収納可能。スマホやパスケースなど、すぐに取り出したいアイテムも整理しやすい構造です。





【仕様詳細】



外側: スナップポケット（L）×2［ジップポケット（M）×1 内蔵］



内側: ポケット（M）×2



付属品: キーホルダー×1



サイズ: 約 W460×H330×D140（mm）



収納口: 約 430（mm）



ハンドル高さ: 約 250（mm）



重量: 約 740g



カラー: ダークブラウン





【商品状態】



まだまだお使い頂ける御品となっております!目立った傷や汚れ等は御座いませんが、トラブル防止のため神経質な方や完璧を求められる方のご購入は御遠慮くださいお願い致します!



【発送】



迅速かつ丁寧に発送致します。できる限り【24時間以内の発送】を心がけています。



【トラブル防止】



トラブル防止のため、購入後の返品・返金はご遠慮ください。



質問等ございましたら、お気軽にコメントにてお問い合わせお願い致します!



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カラー...ダークブラウン

素材...本革、ステアレザー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アニアリ

カテゴリ ファッション

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バッグ タグ aniary

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