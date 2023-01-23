『未使用 免税店正規品 ハンティングワールドレザー製二つ折り財布とカード【2024年最新】 』はヤフオクでから04月01日 14時 24分に出品され04月01日 14時 24分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在723件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高品質なレザー】

この財布は高級レザーを使用しており、耐久性とスタイルを兼ね備えています。神経質な方はご遠慮ください



【機能的なデザイン】

内部には4つのカードスロットとポケットがあり、使いやすさを考慮した設計です。



【特別な付属品】

お札のようなデザインのカードが付属しており、コレクションやギフトにも最適です。



- 箱のデザイン: 独特な模様のある箱

- 付属品: お札のようなデザインのカード

- 色: 黒と茶色のコンビネーション

- 装飾: 金色の縁取りとロゴ

- 内部構造: カードスロットが4つ、ポケットあり

- 素材: レザー製



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ハンティングワールド

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ 未使用 免税店正規品 ハンティングワールドレザー製二つ折り財布とカード