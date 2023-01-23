『90s NIKE ACG ダウンジャケット 旧タグ ヴィンテージ 黒 三角タグ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月08日 00時 17分に出品され03月08日 00時 17分に終了予定です。即決価格は11,375円に設定されています。現在886件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きましてありがとうございます。



NIKE ACGのダウンジャケットです。



サイズ M



着丈 約66cm

身幅約56cm

肩幅約53cm

袖丈 約60cm



多少の誤差はお許しください。



カラーはブラックで使いやすいです。

90sのダウンジャケットで肉厚でボリュームがあってNORTH FACEのヌプシのようなシルエットです。



旧タグのACGなのでとても希少です。



古いものですので、ドローコードの伸びあります。



ボディの状態は良く、羽毛抜け少なくハリがあります、ファスナーも良好です。



よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ナイキエィシージー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 90s

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ACG

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黒 三角タグ