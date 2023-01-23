『ニポアロハ アロハシャツ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 07時 53分に出品され03月19日 07時 53分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在17件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ニポアロハ アロハシャツ

今月購入したんですが、サイズを間違えてしまい

出品しました。試着のみですが念のためにクーリング後に発送致します。



NIPOALOHAオリジナルのシルク着物地に、日本伝統の紋様「地紋立涌に菊」のジャガード織り柄入り。



柔らかな手触り、高級感のある光沢は、最高級であることの証となります。そして、その光沢のなかに、織柄が浮かび上がり、コーヒーブラウンの色味に紋様が良く映えます。





身頃はボックスタイプのトラディショナルなデザイン。袖は、少し長めのデザインが現代的なミドルスリーブアロハシャツ。



カラー···ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ニポアロハ アロハシャツ