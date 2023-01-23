『【わんわんさん専用】CanonEOS R6 ボディ 5500ショット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 23時 54分に出品され03月12日 23時 54分に終了予定です。即決価格は105,875円に設定されています。現在897件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 中古で購入しましたがマウント変更のためお譲りします。

4回持ち出しましたがどちらも屋内のみ使用で基本動作、撮影は問題ありませんでした。

液晶背面、液晶はフィルム付きで、非常に綺麗な状態です。

ストラップは開封済ですが使用しておりません。

かなり綺麗な状態です。

某カメラショップでいう美品や良品の部類だと思います。



シャッターリモコンもおまけで付属させていただきます。



※値下げ不可

※バラ売り不可

※すり替え防止のため返品不可

※説明書付属なし



BG-R10のバッテリーグリップ付き。



キヤノン モデル名···Rシリーズ



その他特徴···バッテリー付き,充電器付き,ストラップ付き 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>デジタルカメラ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: キヤノン