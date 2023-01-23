『ローカルスタンダード バブルベイト220【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月15日 11時 01分に出品され04月15日 11時 01分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在66件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ローカルスタンダード バブルベイト220です。



2.3回使用してますのでややキズありです。



画像で確認お願いします。



釣りには問題有りません。





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ルアー・フライ タグ ローカルスタンダード バブルベイト220