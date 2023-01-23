『キャプテンサンシャイン バトナー ゴールドウィン トリプルコラボ ボアベスト【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 12時 51分に出品され03月29日 12時 51分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在743件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 キャプテンサンシャイン、バトナー、ゴールドウィンのトリプルコラボのボアベストです。

勢いで購入したのですが、着る機会がありませんでした。デザインや雰囲気はめちゃくちゃカッコいいです。ユナイテッドアローズで購入しましたが、この色サイズは早めに完売でした。

サイズは3、色はベージュです。

実寸は肩幅約48cm、身幅約62cm、着丈約68cm

この機会に是非 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: キャプテンサンシャイン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ キャプテンサンシャイン

バトナー

ゴールドウィン

トリプルコラボ

ボアベスト