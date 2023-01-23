『VICTORINOX ヴィクトリノックス クォーツ腕時計 A2344【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 16時 00分に出品され03月24日 16時 00分に終了予定です。即決価格は13,900円に設定されています。現在113件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド: VICTORINOX

ケースサイズ（リューズ含まず）:38mm

状態:動作確認済みですが、電池は入っていない状態です。





こちらの商品はアンティーク・現状品のため、記載のない事項に関しても動作・状態等の一切の保証ができかねます。

ご理解の上ご購入いただきますようお願いいたします。



素人検品・採寸ですので多少の誤差はご容赦ください。

完璧をお求めの方はお控えください。



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よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ビクトリノックス

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ VICTORINOX

ヴィクトリノックス

クォーツ腕時計

A2344