『マイケルコース トートバッグ MK柄 タッセル ブルー ポーチ付【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 19時 16分に出品され03月15日 19時 16分に終了予定です。即決価格は11,100円に設定されています。現在82件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★ブランド

MICHEAL KORS マイケルコース





★ポイント

超希少 トートバッグ 肩掛け

タッセル チャーム シグネチャー MK柄

ビジネス お仕事 通勤 通学 ノート

モノグラム 総柄



★サイズ

タテ 約18cm

ヨコ 約24㌢

マチ 約10cm





※ 素人平置き採寸ですので、多少の誤差はご了承下さい。



★素材

PVC レザー 本革 牛革





★カラー

アイスブルー スカイブルー

水色



★状態



3回位使用自宅保管ご理解ある方よろしくお願いします

スマホ撮影の為色が少し異なってます



画像確認よろしくお願いします 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: マイケルコース

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ マイケルコース トートバッグ MK柄 タッセル ブルー ポーチ付