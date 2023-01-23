『DIESEL ベルト 【DIESEL SHIBUYA店で購入】 【80サイズ】【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 18時 24分に出品され03月20日 18時 24分に終了予定です。即決価格は10,472円に設定されています。現在89件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ブラック



素材···本革



2ヶ月ほど前に店舗購入（DIESEL SHIBUYA）で購入した物です！



サイズ・・・80 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ディーゼル

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ DIESEL

ベルト

【DIESEL

SHIBUYA店で購入】



【80サイズ】